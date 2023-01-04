Охранял оккупантов, а украинцев бросал в застенки: в Херсоне поймали коллаборанта (фото)

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

Служба безопасности разоблачила в Херсоне местного жителя, который охранял административные здания рашистов во время оккупации города, а украинских патриотов задерживал и отправлял в застенки.

Как сообщили в СБУ, во время захвата города мужчина поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

За это ему предложили "должность" в созданном агрессором "управлении МВД по огороду Херсону".

Там он добровольно согласился войти в состав "отдельного батальона патрульно-постовой службы" РФ.

После "назначения" коллаборант получил от врага оружие и форму российского образца.

Предатель должен был охранять захваченные админздания, в которых решисты обустроили местные оккупационные органы. Также он участвовал в карательных рейдах против участников движения сопротивления.

Во время таких "налетов" он незаконно задерживал украинских патриотов и доставлял их в российские застенки.

Фото: Служба безопасности Украины

"После освобождения Херсона злоумышленник хотел "потеряться" в городе и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задержали. У коллаборанта обнаружили "удостоверение" фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности", — говорится в сообщении.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное задержанному грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

Коллаборанты в Украине.

В Украине с начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.

Около полутысячи семей коллаборантов сбежали в аннексированный Крым из Херсонской и Запорожской областей.

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