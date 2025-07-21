Охваченное огнем авто заехало на СТО в Ивано-Франковске: видео, как BMW сгорело дотла

Горящее авто заехало на СТО в Ивано-Франковске / © скрин с видео

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Утром 21 июля в Ивано-Франковске произошел чрезвычайный инцидент: на территорию одной из станций техобслуживания по улице Надречной въехал горящий автомобиль. Происшествие, зафиксированное камерами наблюдения, быстро облетело местные СМИ.

Об этом пишет издание Galka.

Около 9:47 утра водитель заехал на СТО на горящем BMW. Согласно видеозаписи, пламя уже было видно из-под днища автомобиля. Работники станции техобслуживания немедленно бросились тушить огонь с помощью огнетушителей. Однако их попытки оказались тщетными.

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Уже в 9:50 огонь полностью охватил автомобиль, превратив его в горящую руину. Позже на место происшествия прибыли пожарные, но к тому времени автомобиль уже сгорел дотла.

Напомним, 20 июля в Ровенском районе произошло ДТП возле села Антоновка Березновской громады. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen выезжал со второстепенной дороги на главную трассу.