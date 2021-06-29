Оказались на улице из-за аферы: юных спортсменов из Винницы "отфутболили" в Болгарии

Оказались на улице из-за аферы: юных спортсменов из Винницы "отфутболили" в Болгарии

Дети приехали в Болгарию, а оказалось, их никто там не ждет.

В Болгарии почти сотня детей — воспитанников спортивной школы в Виннице попала в ужасную ситуацию. Они приехали на соревнования, а стали жертвой аферы.

Об этом в фейсбук рассказал председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

По его словам, к нему обратились родители воспитанников спортивной школы "Темп", которая базируется в Винницком городском дворце детей и юношества. Они рассказали, что их дети попали в ужасную ситуацию в городе Равде в Болгарии - детей не поселили в отель, потому что организатор не заплатил деньги.

"По 260 € мы скидывались — это проезд, проживание и питание. Выяснилось, что организатор ничего не проплатил, — рассказал отец одного из спортсменов Дмитрий Барановский.

По его словам, родители экстренно собрались и решали, что делать, детям оперативно переслали деньги, чтобы они не ночевали на улице, но перевозчик отказался их везти домой, потому что с ним тоже не рассчитались.

Как сообщают местные СМИ, в Болгарии до 27 июня продолжалась первая часть III Международного детско-юношеского турнира по футболу Pontica Cup 2021. Детям пообещали отдых в лагере на море, но деньги и отель никто не проплатил.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Известно, что дети отправились в Украине перевозчиком, с которым областной власти удалось договориться.

Напомним, что Черноморские сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнюю аферистку.

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