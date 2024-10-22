Людей с инвалидностью среди прокуроров стало гораздо больше, чем среди всего населения Украины

На Хмельнитчине у чиновника изъяли значительную сумму средств: 5,24 млн долларов, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, а также брендовые украшения и документы. Это могут свидетельствовать об отмывании денег через разные бизнес-проекты.

Об этом написало издание Экономическая правда.

Сообщается, что в органах прокуратуры, возможно, насчитывается втрое больше лиц с инвалидностью, чем в среднем по населению, а среди начальников этот показатель составляет 38%.

Оно провело анализ судебных приговоров и выявило, что, несмотря на многочисленные уголовные дела, ни один член МСЭК не был приговорен к реальному сроку заключения с начала войны. Большинство получили только мягкие наказания, такие как штрафы или условные приговоры. Следует отметить, что прокуроры часто "разваливают" дела из-за соглашений о признании виновности, что приводит к мягким наказаниям.

Кроме того, пишется, что в прокуратуре отмечали избыточное количество лиц с инвалидностью. По данным Государственной службы статистики, в начале 2022 года в Украине насчитывалось около 2,72 миллионов человек с инвалидностью, а во время войны эта цифра выросла до 3 миллионов. Однако в прокуратуре ситуация обстоит иначе: примерно 20% прокуроров указали на наличие пенсионных выплат, что свидетельствует о высоком уровне инвалидности среди работников этого учреждения. Этот вопрос вызывает подозрения в возможных злоупотреблениях в процессе оформления инвалидности, поскольку такой статус предоставляет лицам определенные льготы при трудоустройстве.

Інфографіка / ЕП

Среди руководящего состава прокуратуры этот показатель еще выше: 38% руководителей имеют пенсии, что, по мнению экспертов, аномально. Наблюдения свидетельствуют о том, что 10% пенсионеров прокуратуры получают пенсии по инвалидности, в то время как среди рядовых прокуроров этот показатель значительно ниже. Резкий рост количества пенсионеров, особенно во время войны, подчеркивает необходимость детального расследования и анализа этого феномена.

Эксперты указывают, что во время войны украинский бюджет тратит значительные средства на пенсии для прокуроров. В 2023 году на эти нужды было выделено около 288 миллионов гривен, средняя пенсия прокурора составляет 199 тысяч гривен в год или примерно 16,6 тысяч гривен в месяц. Наличие пенсии по инвалидности может значительно облегчить процесс трудоустройства и снизить риск увольнения, что добавляет еще один уровень сложности к решению проблемы.

Напомним, журналисты TSN.UA рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за коррупционных скандалов в МСЭК, а также о многочисленных подозрениях в отношении прокуроров, оформляющих фальшивые справки по инвалидности. Было проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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