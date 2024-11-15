Оказался "кротом" ГРУ РФ: задержан командир одного из подразделений Сил спецопераций

СБУ задержала "крота" российского ГРУ, передававшего оккупантам планы спецопераций Сил обороны в тылу врага.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны. Весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российского ГРУ и определил задачу: передавать россиянам планы боевых операций Сил обороны", – уточнили в ведомстве.

Больше всего его интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Для выполнения враждебной задачи "крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях".

Также агент "сливал" своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил под видом курьера доставки. Он собирал координаты ключевых транспортных путей и медучреждений для передачи этих данных для огневого поражения. Агент был задержан при подготовке отчета для ФСБ.

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