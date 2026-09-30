Оказался в реанимации вместо ВЛК: из-за пыток мужчины на Черкасщине уволили руководителя ТЦК

Лубинец рассказал о шокирующем случае произвола в Звенигородском ТЦК / © ТСН.ua

Реклама

В Звенигородке Черкасской области 54-летний мужчина, который направлялся для прохождения ВЛК, после посещения ТЦК оказался на операционном столе с многочисленными переломами ребер и разрывом легкого.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Реклама

По словам потерпевшего, из Звенигородки его должны были доставить в Умань для прохождения обычной официальной процедуры ВЛК. В помещении Звенигородского ТЦК к нему применили насилие.

Реклама

«В Звенигородском ТЦК и СП его избивали и обливали холодной водой. Человек пришел на официальную процедуру, а через несколько дней оказался в реанимации с тяжелыми травмами. Как такое вообще могло произойти?» — возмущается омбудсмен.

После посещения ТЦК мужчина оказался на операционном столе в реанимации, а врачи боролись за его жизнь. У пострадавшего — множественные переломы ребер, разрыв легкого и пневмоторакс.

«За 54 года я не встречал такого унизительного отношения и издевательств над собой», — рассказывает житель Звенигородки.

На чрезвычайное событие уже отреагировало и областное военное командование — руководителя Звенигородского районного ТЦК и СП уволили с должности.

Реклама

Омбудсмен подчеркнул, что следствие должно установить не только исполнителей избиения, но и круг лиц, которые видели преступление или пытались его скрыть.

«Как так может быть, что человек заходит в государственное учреждение для прохождения официальной процедуры, а затем оказывается в реанимации с пробитым легким? В этот раз, к счастью, мужчина выжил. Но такие случаи могут заканчиваться гораздо страшнее — люди могут умирать. И здесь речь идет уже не только об одном конкретном случае. Речь идет о доверии людей к государству. Если человек боится, что после попадания в государственное учреждение может выйти оттуда избитым — это уже проблема», — подчеркнул Лубинец.

Ранее во Львове 21-летний сын военного заявил, что его ударили и распылили в глаза газ работники ТЦК.

Новости партнеров

Новости партнеров