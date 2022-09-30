"Окажем помощь, которую можем": Кличко заявил, что Киев поделится с Днепром автобусами

Киев поможет Днепру немного пополнить сгоревший от взрыва ракеты автобусный парк.
Власти Киева приняли решение помочь Днепру с пополнением автобусного парка. Из столицы в Днепр передадут три десятка автобусов.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Киев предоставит Днепру 30 пассажирских автобусов. Говорил со своим коллегой Борисом Филатовым. После обстрела минувшей ночью в Днепре уничтожены или повреждены почти 100 единиц общественного транспорта — городских автобусов. Столица поддерживает днепрян и предоставит помощь, которую может", — написал Кличко.
Напомним, вечером во время воздушной тревоги в Днепре раздались несколько мощных взрывов. Они попали в АТП с автобусами. Сгорели более сотни автобусов.
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