"Окажем помощь, которую можем": Кличко заявил, что Киев поделится с Днепром автобусами

Власти Киева приняли решение помочь Днепру с пополнением автобусного парка. Из столицы в Днепр передадут три десятка автобусов.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Киев предоставит Днепру 30 пассажирских автобусов. Говорил со своим коллегой Борисом Филатовым. После обстрела минувшей ночью в Днепре уничтожены или повреждены почти 100 единиц общественного транспорта — городских автобусов. Столица поддерживает днепрян и предоставит помощь, которую может", — написал Кличко.

Напомним, вечером во время воздушной тревоги в Днепре раздались несколько мощных взрывов. Они попали в АТП с автобусами. Сгорели более сотни автобусов.

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