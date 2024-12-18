В прессе появилась информация о том, что Украина оказывает помощь сирийскому повстанческому движению. Однако это не соответствует действительности.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в интервью LeParisien.

"У нас нет официальной информации об этом. Мы говорили о гуманитарной помощи. Мы готовы помогать сирийскому населению продуктами питания, нашими крупами, нашей кукурузой", – констатировал он.

Ранее Зеленский сказал, что Украина по Конституции не может отказаться от своих территорий, но вернуть их сил пока нет. Как отметил президент Владимир Зеленский, мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров. Впрочем, Запад, который нас поддерживает, занимает с ним мягкую позицию.

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