Оказывается, мы делали это неправильно: как нужно есть чеснок с максимальной пользой

Чтобы "выжать" из чеснока максимум витаминов и пользы, нужно знать, как его правильно есть.

Чеснок – частый гость на кухне украинцев. Он обладает антибактериальным и противовоспалительным действием, является неизменным борцом с вирусом и защитником иммунитета. Человечеству давно известны полезные свойства чеснока, поэтому он стал основным компонентом многих блюд. Чеснок добавляют в супы, мясо и гарниры, его маринуют и солят.

Чтобы получить от специи максимум пользы, необходимо знать, как правильно есть чеснок. Оказывается, не все так просто.

Как есть чеснок, чтобы получить все витамины

Большинство из нас для профилактики различных заболеваний берут зубчик чеснока, раздавливают его, а затем съедают. Но такой метод не дает извлечь максимум пользы. Чтобы значительно усилить положительный эффект от употребления чеснока, нужно подождать через 10 минут после того, как раздавили его. И только после этого есть.

Чтобы чеснок не потерял свои противораковые свойства, его не следует греть. Также чеснок не желательно класть в микроволновку по той же причине.

Когда готовите рагу или другое блюдо, лучше не класть целые зубчики чеснока. Если вы раздавите их или мелко нашинкуете, эффект будет гораздо лучше. Так вы сможете придать блюду неповторимый аромат.

Не рекомендуется смешивать чеснок с кислотой, в частности яблочным уксусом. Тогда продукт полностью утратит свои лечебные свойства.

А вот если вы стесняетесь запаха после употребления чеснока, тогда вам поможет такой лайфхак. Добавьте к зубчику немного мяты и неприятный аромат можно нивелировать.

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