Оказывается, не одно и то же: какая разница в понятиях "снят" и "исключен" с военного учета

По словам адвоката, речь идет о концептуальной разнице в понятиях "снятый" и "исключенный" с учета.

В Украине от 18 мая вступил в действие закон о мобилизации. Однако украинское законодательство не дает четкого ответа на вопрос, что делать такой категории мужчин, как снятый с военного учета – нужно им идти в ТЦК или нет.

Адвокат Николай Максимов в комментарии "Фокусу" рассказал о разнице в понятиях "снятый" и "выключенный" из учета.

По словам юриста, "исключенный" из военного учета теряет статус военнообязанного, его нельзя призвать во время мобилизации и вручить повестку.

"Такой человек не обязан проходить ВЛК и обновлять данные. Понятие "исключен" — постоянно и не зависит от года принятия", – говорит Максимовю.

"Снят" с военного учета — временная мера, не освобождающая от статуса военнообязанного. Снятому с учета призывнику все равно придется обновлять военно-учетные данные, проходить ВВК, сообщать ТЦК об изменении места жительства.

Максимов рассказал, что в судебной практике был случай, когда мобилизовали мужчину, которого исключили из военного учета в 2012 году. Суд признал призыв в ВСУ справедливым: по новым правилам следует подтверждать право на исключение.

"Скажу, что на практике это сложный вопрос. Исключенных из военного учета могут направить на повторную медкомиссию. Законы ясно не прописывают их права и обязанности, потому и четкого понимания нет", – отметил юрист.

По его словам, у ТЦК были вопросы по военнообязанным, которых сняли с учета в 2022 году, не говоря уже о периоде с 2008 по 2014 годы.

"Вероятнее всего, после 18 мая обновлять данные надо всем. Таким призывникам назначат повторную ВВК, и уже руководство ТЦК решит, подтверждать ли этот статус", – добавил адвокат.

Раньше мы писали, может ли в ТЦК с военнообязанным зайти жена, мама или адвокат.

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