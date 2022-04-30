"Океан Эльзы" посреди руин в Харькове снял новую версию песни "Обійми"

Группа "Океан Эльзы" записала новую версию своей знаменитой композиции "Обійми" – ее коллектив покажет на открытии украинского павильона на Венецианской биеннале.

Группа "Океан Эльзы" записала новую версию своей знаменитой песни "Обійми", говорится в сюжете "ТСН".

Съемки проходили в Харькове посреди развалин, которые оставили после себя российские оккупанты. Этот клип коллектив готовит к открытию украинского павильона на Венецианской биеннале.

На видео музыканты играют в одном из харьковских дворов. Вокруг все разрушено, ни одного уцелевшего окна. Это двор известного Дворца труда. Его построили еще в 1916 году. Он выстоял в две Мировые войны. Но потерпел серьезные разрушения в марте во время обстрелов Харькова российскими захватчиками.

Среди руин в Харькове Святослав Вакарчук снял специальную версию песни "Обійми"

Напомним, что на днях украинские звезды отыграли концерт прямо посреди станции в метро Днепра. Сцену разместили на станции "Вокзальной". В концерте приняли участие Олег Скрипка, Pianoбой, Валерий Жидков из "Квартала 95".

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