Оккупационная власть Крыма радуется мощным разрушительным ливням — теперь воды хватит на два года

Оккупационная власть Крыма радуется мощным разрушительным ливням — теперь воды хватит на два года

На полуострове есть трудности с очисткой вод.

В оккупированном Россией Крыму в водохранилищах воды должно хватить на два года. Ее запасы существенно пополнились после проливных дождей, которые наделали немало бед на полуострове.

О достаточных запасах воды в эфире российского телеканала сообщил представитель оккупационной власти Крыма, передает "24 канал".

"Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас есть запас воды на этот год и еще на переходный полностью", — отметил чиновник.

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В то же время на полуострове есть трудности с очисткой вод. Сейчас в Крыму продолжаются работы по обновлению очистных сооружений и ливневой канализации.

Напомним, первые мощные ливни этим летом в Крыму произошли 18 июня. Тогда сильно затопило Ялту. Погиб человек. Сильные дожди почти ежедневно заливали разные города и села полуострова. 4 июля в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации.

До оккупации Крыма до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала материковая Украина — из Днепра. Но после оккупации семь лет назад подачу воды было приостановлено и не возобновлено до сих пор.

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