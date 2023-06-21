Оккупационная "власть" Крыма заявила о повреждении железной дороги в районе Феодосии

В результате повреждений были отменены утренние рейсы электричек.
Так называемый "председатель" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов утром 21 июня заявил о повреждении железной дороги в Феодосийском районе.
Об этом он написал в Telegram.
"В Феодосийском районе повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы", — говорится в сообщении.
Советник Аксенова Олег Крючков добавил, что в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички.
О причинах повреждения железнодорожного полотна оккупационные власти полуострова не сообщили.
Напомним, утром 18 мая в Симферопольском районе оккупированного Крыма произошел взрыв на железной дороге, в результате которого с рельсов сошли вагоны с зерном.
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