Оккупационная "власть" Крыма заявила о повреждении железной дороги в районе Феодосии

В результате повреждений были отменены утренние рейсы электричек.

Так называемый "председатель" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов утром 21 июня заявил о повреждении железной дороги в Феодосийском районе.

Об этом он написал в Telegram.

"В Феодосийском районе повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы", — говорится в сообщении.

Советник Аксенова Олег Крючков добавил, что в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички.

О причинах повреждения железнодорожного полотна оккупационные власти полуострова не сообщили.

Напомним, утром 18 мая в Симферопольском районе оккупированного Крыма произошел взрыв на железной дороге, в результате которого с рельсов сошли вагоны с зерном.

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