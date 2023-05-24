Оккупационная "власть" внезапно закрыла Крымский мост: что произошло (фото)

Между тем, в Сети публикуют кадры, на которых видно, что над мостом вздымается дым.

Российская-оккупационная "власть" сообщила о временном закрытии Крымского моста. Причиной называю военные учения, которые проходят в районе моста.

Об этом заявил так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов.

"Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации", — говорится в его сообщении.

Тем временем в Сети публикуют кадры, на которых виден густой дым, возвышающийся над мостом.

По состоянию на 11.15 пропагандисты заявляют, что движение по мосту уже открыли.

Над Крымским мостом возвышается густой дым 24 мая. ФОТО: крымские тг-каналы

Над Крымским мостом возвышается густой дым 24 мая. ФОТО: крымские тг-каналы

Какое оружие может уничтожить Крымский мост

Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров считает, что Украине необходимо дальнобойное оружие и средства поражения, чтобы уничтожить мост, соединяющий Крым с материковой Россией. Военный предполагает, что он будет разрушен не в одном, а в нескольких местах, чтобы полностью исключить его потенциальное восстановление.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что ракеты Tomahawk (американские крылатые ракеты большой дальности — ред.) и ATACMS могут уничтожить Крымский мост.

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