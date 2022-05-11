Оккупационные власти Херсонской области хотят обратиться к Путину: будут просить включить регион в состав РФ

Оккупационные власти Херсонской области намерены обратиться к президенту-диктатору страны-террориста России Владимиру Путину.
Захватчики будут просить главу Кремля присоединить временно оккупированный регион в состав Российской Федерации. "Руководитель" военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявляет, мол, обойдутся без референдумов. В то же время будет единственный указ на основании обращения "руководства ХНР".
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Следует отметить, что президент Владимир Зеленский ранее заявил, что если будет проведен псевдо-референдум в Херсоне, то Украина выйдет из переговорного процесса.
"Чтобы нивелировать предупреждения, от идеи создания "ХНР" отказались и перешли сразу к желанию сделать Херсон частью России. Внимание: это — манипуляция, призванная создать впечатление, что Херсонская область сама "мечтает воссоединиться" с Россией, чтобы восстановить "историческую справедливость", - говорится в сообщении.
Напомним, в Минобороны сообщали, что российским захватчикам не удается провести свои так называемые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Херсоне.
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