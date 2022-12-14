Оккупационные власти Крыма будут бесплатно раздавать землю военным, которые воюют против Украины

На землю смогут претендовать участники "спецоперации", которые имели постоянную регистрацию на территории Крыма по состоянию на 24 февраля 2022 года.

В Крыму намерены бесплатно выделять земельные участки местным жителям, согласившимся воевать против Украины.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на сообщение "законодательного органа" оккупационных властей Крыма.

В так называемом "парламенте" оккупированного полуострова принят "законопроект", который вносит изменения в порядок предоставления земельных участков, "находящихся в государственной или муниципальной собственности".

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Законопроект инициировал крымский гауляйтер Сергей Аксенов. Согласно его предложению, право на внеочередное бесплатное предоставление земельных участков в Крыму получили "ветераны и инвалиды боевых действий", которые участвуют в войне против Украины.

"В случае их гибели, предоставление земельных участков будет осуществляться членам их семей", — уточнил еще один крымский коллаборант, глава оккупационного Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Он также сообщил, что на землю смогут претендовать участники "спецоперации", имевшие постоянную регистрацию на территории Крыма по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Учет этих лиц будут вести так называемые "органы местного самоуправления", сформированные под дулами российских автоматов. Выделением участков займется "министерство имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма.

Напомним, утром 10 декабря возник смертельный пожар в военной казарме в поселке Советское на территории временно оккупированного Крыма. В местных пабликах сообщили, что ситуация на контроле главы оккупационных властей Сергея Аксенова и пострадавшим "мобикам" оказывается помощь.

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