Оккупационные власти Крыма задержали 15 человек под судом, где рассматривали дело крымца за пост в социальной сети

В райотделе одной из задержанных женщин стало плохо.

В Бахчисарае массовое задержание крымских татар оккупационными властями.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Ее корреспондент, также оказавшийся в полицейском автобусе, смог вести оттуда прямой эфир. Задержали 15 человек, среди них пожилая женщина – мать политзаключенного Сейрана Салиева. Все они пришли в суд поддержать Эдема Дудакова – оккупанты судят его за комментарий в соцсетях 5-летней давности.

⚡️ LIVE. В Бахчисарайском районном суде задерживают слушателей пришедших на судебное заседание по рассмотрению административного материала в отношении Эдема Дудакова. Опубликовано Крымская солидарность Четверг, 17 февраля 2022 г.

В суд людей не пустили, а потом к ним подошли ОМОНовцы и начали отводить в автобус. Всех задержанных увезли в местный райотдел. Прибывших туда адвокатов к людям не пускают.

«Крымская солидарность» сообщает, что Зодие Салиевой в полиции стало плохо. Ей вызвали скорую.

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