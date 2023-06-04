Оккупационные "власти" в Крыму заявили о массированном налете беспилотников: перед тем звучали мощные взрывы

В ночь на 4 июня в оккупированном Джанкое раздавались мощные взрывы. Так называемые российские "власти" заявили о массированной атаке беспилотников и сообщили, что работает ПВО.

Об этом сообщали российские пропагандистские и крымские тг-каналы.

Сначала ночные взрывы прокомментировал так называемый советник главы Крыма Олег Крючков. Он заявил, что работает система ПВО, сбившая дрон. Однако в результате падения обломков повреждения получили несколько частных домов, где выбило стекла. Пострадавших вроде бы нет.

Под утро "бавовну" прокомментировал глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, который пожаловался на атаку девятью дронами. Он подтвердил заявление Крючкова о повреждении домов.

"За минувшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 – заглушены и посажены средствами РЭБ. В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое. На территории частного домовладения был обнаружен один БПЛА, что обнаружен один БПЛА, что не взорвался. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения", — говорится в его сообщении.

Напомним, ночью 4 июня ряд Telegram-каналов сообщили о взрывах в Крыму. "Бавовна" произошла в городе Джанкой. По словам очевидцев, мощные взрывы прогремели в районе аэродрома.