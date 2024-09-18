Оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в "ЛНР": что произошло

Оккупационные власти в так называемой "ЛНР" ввели режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных пожаров.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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По его данным, самая тяжелая ситуация у Антрацита и Станицы Луганской. Только за последние сутки зафиксировано более 80 возгораний.

"Пожары бушуют на территории семи административно-территориальных единиц. Самая тяжелая ситуация вокруг Антрацита и Станицы Луганской. За минувшие сутки возникли более 80 очагов возгорания. Количество сгоревших домохозяйств уже считается сотнями. Запах гари достиг Луганска. Но там своя жизнь - на днях, когда необходимо было эвакуировать людей из соседних сел, для горожан открыли пункт проката велосипедов. А один из российских театров, наверное в качестве помощи, привез в охваченный смогом Луганск спектакль "Еж в тумане", - написал чиновник.

Напомним, в Ровенской и Волынской области вспыхнули масштабные пожары.

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