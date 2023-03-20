Оккупационные власти вывозят из Крыма семьи и распродают имущество

Крым давно используется не как курортный остров, а как военная база с элементами концлагеря.
В захваченном Крыму строят новые укрепления, а оккупационные власти вывозят семьи с полуострова и распродают имущество.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
По словам Юсова, Крым давно не считается курортным полуостром. Враждебные власти превратили его в военную базу с элементами концлагеря.
Туда постоянно поступает военная техника и новые укрепления.
"Мы видим траншеи, рвы, видим бетонные конструкции, другие элементы, свидетельствующие, что враг боится. Враг осознает, что освобождение полуострова неизбежно, и пытается таким образом себя ободрять, но это картинка для широкой общественности", — сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны.
Как сообщила разведка, администрация и военное командование вывозят свои семьи из Крыма и распродают имущество.
"Если говорить о поведении оккупационных властей и администрации, командовании военных, то их семьи едут, имущество продается. Они не хотят рисковать своими родными", — сообщил Юсов.
Добавим, что во временно захваченном Джанкое в Крыму прозвучало более 10 взрывов 20 марта.
Напомним также, что кроме Джанкоя, взрывы прогремели и вблизи оккупированного Армянска.
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