Оккупационный "директор" Бердянского порта помог РФ похитить зерна на $30 млн: как его наказали

Коллаборанта приговорили к 10 годам, но пока посадить в тюрьму его не выйдет, ведь злоумышленник скрывается на оккупированной территории.

Коллаборант, который пошел на сотрудничество с россиянами и возглавил Бердянский морской торговый порт, был приговорен к 10 годам тюрьмы.

Об этом сообщает СБУ.

Под руководством предателя от июня 2022 года из захваченного морпорта оккупанты переправили в РФ почти 150 тыс. тонн пшеницы на общую сумму свыше 30 млн дол. США.

По данным следствия, злоумышленником является бывший начальник отдела оперативного реагирования Бердянского порта, после оккупации города пошедший на сотрудничество с агрессором.

За это гауляйтер Александр Сауленко назначил его "руководителем" захваченного объекта.

Коллаборант выполнял указания из РФ по передаче всего имущества украинского порта "на баланс" местной оккупационной администрации.

Но основной его задачей было содействие в массовом вывозе украинского зерна с оккупированных территорий в РФ.

Оккупационный "директор" Бердянского морпорта / Фото: СБУ

Коллаборант скрывается от правосудия на оккупированных территориях

Суд назначил ему 10 лет заключения с конфискацией имущества. Поскольку преступник скрывается на оккупированной части Запорожской области, начало срока отбывания наказания будет считаться со дня его задержания.

Ранее СБУ установила предателей, которые помогли украсть зерно из Херсонщины и Запорожья.

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