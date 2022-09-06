Оккупационный режим на юге дезорганизован из-за контрнаступления ВСУ — Институт изучения войны

Он ощутимо ухудшает материально-технический и административный потенциал России на оккупированном юге Украины.

Об этом говорится в отчете Института по изучению войны США.

Как ранее сообщал Институт изучения войны (ISW), украинские официальные лица прямо подтвердили, что украинские войска стремятся ослабить материально-технические возможности России на юге путем нанесения точных ударов по сосредоточению живой силы и техники, командным центрам и узлам материально-технического обеспечения. Эти контрнаступательные действия также оказывают целенаправленное влияние на российские оккупационные власти.

Глава оккупационного режима Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил российским пропагандистским средствам информации, что его администрация приостановила планы референдума об аннексии в Херсонской области из-за соображений "безопасности".

Вскоре после того, как российское издание ТАСС опубликовало его комментарий, Стремоусов опубликовал в Telegram пост, в котором опроверг призывы к паузе, поскольку его администрация так и не назначила официальную дату референдума.

"Оба заявления Стремоусова указывают на высокий уровень дезорганизации в оккупационных режимах, который, вероятно, усиливается последствиями контрнаступления. Украинские войска намерены медленно сокращать возможности российского тактического и оперативного уровня в Херсонской области, и это, вероятно, окажет значительное влияние на административные и бюрократические возможности оккупационных чиновников", — говорится в отчете ISW.

Ранее в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в Купянске и Херсоне.

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