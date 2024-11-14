Оккупация Ильинки на Донетчине и пребывание россиян в Купянске: в ВСУ прокомментировали

Информация об оккупации села Ильинка в Донецкой области и пребывании российских войск в городе Купянск Харьковской области не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения стойко удерживают позиции", — подчеркивают военные.

В ведомстве отметили, что россияне действительно пытались штурмовать Купянск, но Силы обороны остановили продвижение россиян, уничтожили всю их бронетехнику и ликвидировали значительную часть военных.

Как сообщалось, 13 ноября российские оккупанты предприняли попытку прорвать украинскую линию обороны на Купянском направлении. Российские оккупанты пошли на штурм, надев форму ВСУ. Такие действия оккупантов нарушают законы и правила ведения войны и являются военным преступлением.

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