Оккупация Крыма и госизмена: прокуратура завершила расследование в отношении 8 экс-чиновников автономии

Высокопоставленные лица оккупационной администрации РФ создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя.

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 8 бывших высокопоставленных лиц АР Крым по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену и создание преступной организации.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Речь идет о экс-депутате Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем руководителе так называемого Совета Министров Республики Крым, экс-главе Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем главе так называемого Государственного Совета Республики Крым, бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины, в дальнейшем прокурора так называемой Республики Крым, Севастопольского мэра, экс-начальника отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем Министра внутренних дел так называемой Республики Крым, начальника штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем начальника Пограничной службы так называемой Республики Крым, бывшего депутата Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем первого заместителя председателя Совета Министров так называемой Республики Крым и бывшего начальника управления СБУ в Севастополе, в дальнейшем начальника так называемого ФСБ по Республике Крым.

Во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и городе Севастополе, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.

По результатам специального предварительного расследования материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу. Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.

Напомним, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, какой статус имеет Петр Порошенко в деле Медведчука и Козака, которых подозревают в госизмене и покушению на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

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