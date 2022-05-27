Оккупация территорий не должна помешать вступлению Украины в ЕС — представитель Евросоюза

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас убежден, что оккупация территорий не должна помешать Украине вступить в союз.

Однако, по его словам, решение будет приниматься самим Европейским союзом.

Об этом Маасикас сказал в интервью "24 каналу".

"Пока никто не даст 100-процентной гарантии, что это может помешать. Однако для меня есть некоторые фундаментальные вопросы. С точки зрения ЕС, если какая-то часть страны, желающая присоединиться к Евросоюзу, находится под оккупацией, то это фактически вовлекает в процесс и третья сторона, которая может сказать свое "нет. Но решение опять же принимает именно ЕС, поэтому, по моему мнению, этот факт помешать не должен. Опять же членом ЕС является Кипр, 37% территории которого в настоящее время оккупированы. И этот факт никак не повлиял на процесс принятия Кипра в ряды Евросоюза", — подчеркнул Маасикас.

Напомним, Финляндия отказалась предоставить Украине особые условия по вступлению в Европейский союз. Несмотря на это, Хельсинки считают важным сегодня дать Украине надежду на членство.

Читайте также: