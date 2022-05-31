Оккупант намородил телефон и забыл выйти из ICloud: что о нем стало известно (фото)

Оккупант намородил телефон и забыл выйти из ICloud: что о нем стало известно (фото)

В селе Ивановка Черниговской области российский оккупантов украл у девушки мобильный телефон.

Впрочем, вероятно, всех его навигаций он не знал. По возвращении в Россию он забыл выйти из ICloud. Теперь о нем известно немало.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Известно, что захватчик – это оккупант сержант Кузнецов Антон из воинской части 21005 (74 омсбр). В настоящее время он находится в городе Юрга Кемеровской области

В облако он выложил немало своих фотографий. Кроме того, сделал снимок командировочного удостоверения на полигон для восстановления боеспособности. Что самое интересное – он загрузил рапорт об отказе участвовать в так называемой спецоперации.

Фото: Стратком ВСУ/AFU StratCom.

"Адский концерт кобзона орк решил пропустить, но это не спасет его от расплаты за совершенные военные преступления. Передать привет орку можно по телефону +7 952 166 36 63", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские защитники уничтожили крупное подразделение ППК "Вагнер" на Донбасс. Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанты страны-агрессорки России. Она свидетельствует о том, что после ликвидации ВСУ элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь боятся воевать.

Читайте также: