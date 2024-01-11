Оккупант рассказал о массовом дезертирстве в армии РФ – перехвате ГУР

Очевидно, кафирам очень не хочется умирать в Украине.

Так, ГУР обнародовали перехват, в котором русский солдат рассказывает о массовом дезертирстве одного из батальонов войск армии РФ. По его словам, многие бойцы "сидят в лесу и не воюют".

Об этом стало известно по перехвату ГУР МО.

Российский солдат рассказал о массовом дезертирстве

В разговоре кафир умоляет забрать его с фронта. Мол, солдат армии РФ "все за***ли".

"Волк" сказал, что у нас пол батальона, на**й, где-то в лес с***сь, сидят не воюют, бл**ь", — говорит он.

Впрочем, оккупант вынужден оправдываться, что "все на позициях", а его "выставляют дов*****м", ведь не владеет обстановкой.

По его словам, командующий "округом волков" спрашивал, почему нет успехов. Вместо этого ему сообщили, что третий батальон отказался участвовать.

"И теперь наш батальон просто конченный для всех", – подытожил россиянин.

Напомним, российский солдат посетовал на низкий уровень обеспечения штатным вооружением.

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