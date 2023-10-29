Оккупант расстрелял в Волновахе целую семью с детьми: подробности и фото жертв

Местные жители, соседи и родственники убитых в оккупированном Волновахе Донецкой области утверждают, что семью с двумя детьми в собственном доме расстрелял российский военнослужащий.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Astra".

Между тем в Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что устанавливают причастных, совершивших преступление.

По словам родственников семьи, убийство произошло в пятницу, 27 октября. В доме жили супруги Наталья и Андрей, а также их дети — ученица младших классов Настя и 4-летний Никита.

"Как нам сказала полиция, убили военные на мотоциклах, и все лежали в кроватях, то есть это сделали, когда они спали", — рассказала дальняя родственница убитых со ссылкой на очевидцев.

Знакомые семьи считают, что убийство совершил военнослужащий ВС РФ. По его словам, мужчина что-то не разделил с ним.

Расстреляна семья в Волновахе Донецкой области. ФОТО: ASTRA/Telegram

Расстреляна семья в Волновахе Донецкой области. ФОТО: ASTRA/Telegram

"Сразу приехала верхушка, и они начали пытаться скрыть все, соседям сказали – молчать", – говорит он.

Соседи рассказали, что после убийства пытались скрыть преступление – дом залили водой.

"У их свекрови был в пятницу день рождения, а ночью всех убили. Вчера их начали искать родственники, вызвали полицию, вскрыли дом, а они все убиты. Все убиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть улики. Все соседи говорят, что убийцы — военные. Никто не задержан, всем теперь страшно", — пожаловался сосед семьи.

Напомним, 29 октября стало известно, что в одном из частных домов на Донетчине в Волновахе обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.

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