Оккупант решил проверить украинский дрон "на живучесть": чем все закончилось

Так, российский военный решил палкой проверить, сдетонирует ли дрон ВСУ. Кадры зафиксированы на Соледарском направлении.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Российский солдат решил проверить, сдетонирует ли украинский дрон

"Дарвин сладко потирает руки, готовясь выдать премию майскому победителю", – иронично подчеркнул он.

Как говорится, оккупант успешно "самоликвидировался". Надеемся, такие "жемчужины" россияне будут выдавать все чаще.

Ранее бойцы Третьей штурмовой бригады пообщались с попавшим в плен оккупантом. По его словам, россиянин вовсе не собирался идти на войну, а на фронте успел пробыть целых два дня.

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