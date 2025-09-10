Оккупант-рецидивист изнасиловал и убил 9-летнюю внучку женщины, давшей ему жилье

Оккупанты убивают не только на фронте: преступление россиянина в Донецкой области

На оккупированной Донбассе российский оккупант изнасиловал и убил 9-летнюю внучку бабушки, у которой снимал жилье.

Об этом передают российские СМИ.

Школьница исчезла 5 сентября, когда вышла гулять. Местные жители два дня искали ребенка.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в поселке Ольховатка. Тогда же выяснилось, что во время поисков было установлено последнее известное местонахождение пропавшей: ее видели на автостанции в сопровождении худого мужчины.

Злоумышленником оказался 32-летний уроженец Свердловской области (РФ) Алексей Ч. В 2021 году его осудили по делу об изнасиловании. Когда он отбывал срок за изнасилование, то был завербован в колонии для участия в войне против Украины.

© Осторожно, новости Telegram-канал

Сестра насильника в 2023 году писала в соцсетях, что он исчез во время службы. В 2024 году зека обвинили в самовольном уходе из части и начали искать.

Близкие погибшей девочки рассказали, что уже год оккупант жил в доме ее бабушки: год назад он попросил у нее работу и остался. 7 сентября подозреваемый был задержан. Он показал место, где изнасиловал, убил, а затем закопал тело девочки. Это произошло в 500 метрах от дома ее бабушки.

© Осторожно, новости Telegram-канал

«Он сильно издевался над ней, а потом убил», — заявили они.

Ранее сообщалось, что на оккупированном Запорожье военные РФ изнасиловали двух школьниц.