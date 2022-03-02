Оккупант сдался в плен под Новым Бугом и расплакался: парня накормили и успокоили (видео)

Военнослужащему дали позвонить по телефону маме.
В Новом Буге Николаевской области в плен сдался молодой военный РФ. На вид ему лет 20.
Видео выложили в Сети.
Местные жители окружили оккупанта, напоили горячим чаем с пирожками, принесли еще другую еду в тарелках и дали позвонить маме.
Парень набросился на еду и расплакался.
Маму пленного успокоили, сказали, что с сыном все хорошо, его никто не бьет и к нему относятся хорошо.
Потери россиян, воюющих против Украины:
Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:
- В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
- Пленных-200.
Уничтожено и повреждено
- самолетов – 29 ед,
- вертолетов – 29 ед,
- танков ‒ 198,
- ББМ/APV – 846,
- артиллерийских систем – 77,
- средства ПВО – 7,
- РСЗО — 24,
- цистерн из ГСМ-60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 305.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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