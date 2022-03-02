Оккупант сдался в плен под Новым Бугом и расплакался: парня накормили и успокоили (видео)

Оккупант сдался в плен под Новым Бугом и расплакался: парня накормили и успокоили (видео)

Военнослужащему дали позвонить по телефону маме.

В Новом Буге Николаевской области в плен сдался молодой военный РФ. На вид ему лет 20.

Видео выложили в Сети.

Местные жители окружили оккупанта, напоили горячим чаем с пирожками, принесли еще другую еду в тарелках и дали позвонить маме.

Парень набросился на еду и расплакался.

Маму пленного успокоили, сказали, что с сыном все хорошо, его никто не бьет и к нему относятся хорошо.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: