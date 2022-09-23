Оккупант выпустил по Запорожью около 10 снарядов

В областном центре снова прилеты вражеских ракет.

По предварительной информации, кафир выпустил по Запорожье около 10 снарядов.

Об этом в сообщении в Telegram-канале написал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Берегите себя и друг друга! Соблюдайте правила воздушной тревоги!", — подчеркнул он.

Позже чиновник уточнил информацию: "Предварительно. Враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Всегда есть риск повторных атак. Оставайтесь в укрытиях во время воздушных тревог!".

Напомним, британская разведка опубликовала 22 сентября новую карту боевых действий в Украине, на которой изображена ситуация на фронтах.

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