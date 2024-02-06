Так называемых "преподавателей", которые могут и хотят промывать мозги украинским детям, не хватает.

У врага на ВОТ наблюдается дефицит учителей в школах. Гауляйтеры временно оккупированной Луганской области пожаловались в Кремль на это.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Острый недостаток враг испытывает в специалистах по русскому языку, литературе и истории. Как известно, русские школы это ячейки пропаганды и русификации. Именно поэтому эти кадры крайне важны для преступной деятельности оккупантов на ВОТ.

"Российское правительство хотя и выплачивает "учителям" в ротации повышенную зарплату и не гарантирует никаких льгот и компенсации на случай несчастных случаев. Следовательно, мы призываем "учителей" не ехать в командировку в чужую страну, где тебя не ждут", — говорится в сообщении.

Ранее говорилось о том, что за почти два года оккупации россиянам так и не удалось привести в порядок свои фейковые ЗАГСы на ВОТ. Причина остается неизменной – нехватка кадров.

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