Оккупантам наплевать: мариупольцы жалуются на вонь и прорывы (видео)

В Мариуполе торговцы стихийного рынка оставляют после себя кучу мусора, который воняет. Кроме того, коммунальные службы не могут завершить ремонтные работы по замене труб.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

Мариупольцы жалуются на зловоние и прорывы

Для РФ главное – нажиться на горожанах

По данным горсовета, уже почти два года на бульваре Шевченко действует стихийный рынок. Мариупольцы неоднократно жаловались на мусор и грязь, остающиеся после торговцев. В свою очередь коммунальные службы полгода не могут завершить ремонтные работы по замене труб из-за незаконно возведенных МАФов.

"При этом жители домов постоянно сталкиваются с регулярными прорывами. Захватчики не спешат их ликвидировать, ведь не хватает ни техники, ни аварийных бригад. На улице стоит постоянная вонь. За два года оккупации россияне не смогли наладить коммунальную инфраструктуру. Для них неважно население. Главное – нажиться на горожанах", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, в Мариуполе после российских обстрелов повреждены все сети, в том числе канализационные. Местные жители массово жалуются на зловоние и затопление домов, но псевдовласти не реагируют.

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