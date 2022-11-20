"Оккупантам не дает покоя наша ПВО": в ОК Юг призвали украинцев не сообщать о работе противовоздушной обороны

Сообщения граждан о взрывах ориентируют врага на то, где расположено наше ПВО.

В ОК "Юг" отметили запрет сообщать о взрывах или работе ПВО к официальным комментариям, потому что это ориентирует врага, на то, где сосредоточены украинские силы.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Им (ВС РФ-ред.) не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и настройка, они все же пытаются, в частности, и вычислить эти позиции защиты", — сказала спикер ОК "Юг".

Она также добавила, что не следует сразу в Сети сообщать, где раздались взрывы или сработало ПВО.

"Помните о том, когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность и не нужно извещать врага об этой работе. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете, где и на каких направлениях сосредоточены эти силы", — объясняет. Гуменюк.

Она отметила, что, спеша предоставить информацию о работе ПВО, украинцы помогают врагу.

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