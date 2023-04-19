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Оккупантам в Запорожье становится все более беспокойно — Федоров

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
143
Время на прочтение
1 мин
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Оккупантам в Запорожье становится все более беспокойно — Федоров

Фото: Associated Press

Оккупантам на Запорожском направлении все тревожнее.

Об этом пишет в социальных сетях городской голова Мелитополя Иван Федоров.

В селах между Токмаком и Васильевкой россияне ездят с громкоговорителями и призывают жителей эвакуироваться.

Ранее Федоров сообщал, что в Мелитополе российские захватчики продолжают скрытую мобилизацию. Теперь они заявили о создании еще одного "добровольческого батальона". Его создание начал так называемый "руководитель" оккупационной полиции Жидков.

Напомним, что украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан".

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Дата публикации
Просмотры
143
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