Оккупантов РФ, совершавших зверства на Киевщине, возвращают в Украину на другой участок фронта

Оккупантов РФ, совершавших зверства на Киевщине, возвращают в Украину на другой участок фронта

Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.

Российских военных, которые совершали зверства в Буче, снова возвращают в Украину.

Об этом сообщают в ГУР Минобороны Украины.

"64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные подразделения рашистов из Украины вывели на территорию Беларуси, уже вскоре их отправят в Белгород, а через два дня перебросят на харьковское направление.

"Подобный график указывает на то, что 64-й бригаде предстоят «специальные задачи». Первое из них: запугивание жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах. Еще одна цель быстрого возвращения. 64-й бригады на территорию Украины — быстрая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы исключить предоставление показаний в будущих судах", — сообщают в украинской разведке.

Сами же оккупанты, до которых уже дошли слухи о наказаниях за совершенные в Буче зверства, отказываются от отправки в Украину, впрочем, их рапорты об увольнении не принимают и угрожают трибуналом.

Украинские и международные следователи проводят документирование многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией. И ни один преступник-оккупант не избежит должного наказания.

Напомним, что чешский предприниматель, увидев кадры зверств кафиров в Буче, решил поддержать украинскую армию. Основатель и владелец интернет портала Seznam.cz, который является главным поисковиком в Чешской Республике, один из богатейших чешских предпринимателей Иво Лукачович объявил о пожертвовании в размере 100 миллионов чешских крон (более 4 млн долларов США) на приобретение оружия для украинских вооруженных сил.