Оккупантов в Джанкое накрыл очередная "бавовна": что известно

Временно оккупированный россиянами Крым все чаще накрывает мощная "бавовна".

Так, 24 ноября взрывы прогремели в районе Джанкой. Предварительно дрон атаковал воинскую часть врага.

Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко.

В Джанкое очередная "бавовна"

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Традиционно минобороны РФ отчитывается о "сбитых беспилотниках". Мол, целых 16 БПЛА были ликвидированы над Крымским полуостровом. Зато спасатели сообщают о 4 взрывах и 3 пострадавших.

На территории части вспыхнул пожар, который пытаются потушить пожарные. Туда, говорят оккупанты, никого не пускают.

Ранее взрывы раздавались в центре Севастополя.

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