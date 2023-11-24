Оккупантов в Джанкое накрыл очередная "бавовна": что известно

Временно оккупированный россиянами Крым все чаще накрывает мощная "бавовна".
Так, 24 ноября взрывы прогремели в районе Джанкой. Предварительно дрон атаковал воинскую часть врага.
Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко.
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Традиционно минобороны РФ отчитывается о "сбитых беспилотниках". Мол, целых 16 БПЛА были ликвидированы над Крымским полуостровом. Зато спасатели сообщают о 4 взрывах и 3 пострадавших.
На территории части вспыхнул пожар, который пытаются потушить пожарные. Туда, говорят оккупанты, никого не пускают.
Ранее взрывы раздавались в центре Севастополя.
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