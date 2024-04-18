"Оккупантов ждет "взрывное лето": Ступак об операциях ГУР и ССО в Крыму

К сожалению, о полноценной деоккупации Крыма сейчас не говорится.

Впрочем, устроить настоящее "взрывное лето" оккупантам на полуострове ВСУ точно могут устроить. И россияне действительно этого боятся.

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Курортный сезон под угрозой

Как утверждает Ступак, захватчиков в Крыму не волнует высадка украинского десанта на побережье, потому что для этого УСУ нет соответствующих кораблей. Вместо этого диверсионные вылазки нашего ГУР и ССО их действительно пугают. Именно поэтому враг постоянно на побережье враг строит защитные сооружения и тщательно патрулирует местность.

"Из-за сложной ситуации на фронте говорить об освобождении Крыма не приходится, но это не значит, что кафиров ждет успешный курортный сезон. В силах наших спецслужб сделать все, чтобы он стал по-настоящему "взрывным" для портовой инфраструктуры, военных аэродромов и военных кораблей РФ", – говорит Ступак.

Он добавляет: возведением укреплений против высадки диверсионных групп россияне только портят курортный сезон. Да, меньше денег будет поступать в бюджет полуострова, что приведет к потребностям "клянчить" субсидии у Кремля, который занят только войной.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, как был нанесен удар по оккупантам в Джанкое.

Читайте также: