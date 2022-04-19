Оккупанты 19 раз открывали огонь по городам Луганщины: расстреляли авто и разгромили спорткомплекс

Оккупанты 19 раз открывали огонь по городам Луганщины: расстреляли авто и разгромили спорткомплекс

За минувшие сутки, 18 апреля, российские оккупанты 19 раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской области.

Захватчики расстреляли автомобиль Hyundai Tucson с людьми, пытавшимися уехать из города Кременная. В результате обстрела погибли пассажирки авто, а водитель получил ранения.

Об этом сегодня, 19 апреля, сообщают в Национальной полиции Украины.

Кроме этого, снаряды врага попали в спорткомплекс в Кременной, в результате чего он вспыхнул. Также россияне повредили административное здание и электросеть в Лисичанске.

Правоохранители призвали жителей области самостоятельно не выезжать по непроверенным маршрутам, ведь оккупанты расстреливают гражданские авто.

Напомним, утром 18 апреля российские оккупанты расстреляли жителей Кременной, пытавшихся эвакуироваться на собственном транспорте. В результате обстрела погибли четыре человека, еще один человек получил тяжелые ранения.

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