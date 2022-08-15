Оккупанты активизировали разведку и пошли в наступление на Бахмутском направлении: ВСУ их "притормозили"

В Донецкой области оккупанты провели наступательные бои на Бахмутском направлении.

ВСУ удалось сдержать вражеские атаки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении российские оккупанты активизировали разведку переднего края украинской обороны. Враг совершал обстрелы из артиллерии и танков возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцева и Железного и нанес авиационных ударов в районе населенного пункта Соледар.

" Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел ", — отметили в Генштабе.

Напомним, что в бою с оккупантами погиб один из лучших летчиков Украины.

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