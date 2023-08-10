Оккупанты активизировали тактическую авиацию на Запорожье

Российские захватчики активизировали в Запорожской области тактическую авиацию, из-за чего возникла угроза применения авиационного вооружения.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.

"Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области", — сообщил Малашко.

Напомним, ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета МиГ-31К с российского аэродрома Саваслейка.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры трижды обстреляли Никопольщину в ночь на 9 августа, в результате чего погибли, ранены и разрушены.

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