Оккупанты активизировали тактическую авиацию на Запорожье

В области существует угроза применения авиационного вооружения.
Российские захватчики активизировали в Запорожской области тактическую авиацию, из-за чего возникла угроза применения авиационного вооружения.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.
"Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области", — сообщил Малашко.
Напомним, ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета МиГ-31К с российского аэродрома Саваслейка.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры трижды обстреляли Никопольщину в ночь на 9 августа, в результате чего погибли, ранены и разрушены.
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