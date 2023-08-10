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Оккупанты активизировали тактическую авиацию на Запорожье

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Оккупанты активизировали тактическую авиацию на Запорожье

Российский истребитель/Фото: Военно-воздушные силы Германии (https://twitter.com/Team_Luftwaffe)

В области существует угроза применения авиационного вооружения.

Российские захватчики активизировали в Запорожской области тактическую авиацию, из-за чего возникла угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.

"Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области", — сообщил Малашко.

Напомним, ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета МиГ-31К с российского аэродрома Саваслейка.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры трижды обстреляли Никопольщину в ночь на 9 августа, в результате чего погибли, ранены и разрушены.

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Дата публикации
Просмотры
349
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