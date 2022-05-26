Оккупанты активно штурмуют позиции ВСУ по нескольким направлениям, но вынуждены отступать

Оккупанты активно штурмуют позиции ВСУ по нескольким направлениям, но вынуждены отступать

Российские оккупанты ведут наступательные действия в нескольких направлениях.

Вооруженным силам Украины удается сдерживать наступление и принуждать противника отступать.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ,

Так, к утру 26 мая защитникам Украины удалось отразить несколько попыток штурма.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного. На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели. В Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел. В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка.

враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел. В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка. В Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.

враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел. На Криворожском направлении российские оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Напомним, что в Южной бухте оккупированного Севастополя на подлодке Черноморского флота РФ грузят ракеты, дальность полета которых составляет 1400 км.

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