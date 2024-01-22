Оккупанты артиллерией нанесли удар по Купянску: есть погибшие (фото)

Российские оккупанты в очередной раз ударили артиллерией по Купянску. В результате обстрела погиб один человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

“К сожалению, один человек погиб, данные устанавливаются. Также на данный момент известно о пострадавшем 66-летнем мужчине. В результате обстрела вспыхнул гражданский автомобиль, поврежден многоквартирный жилой дом, помещение магазина. Спасатели ликвидируют последствия”, — подчеркнул Синегубов.

В то же время в МВД отметили, что погиб на месте водитель автомобиля. Еще один человек получил ранения.

Напомним, что Россия получает от КНДР ракеты для войны в Украине – Британия передала ООН спутниковые снимки.

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