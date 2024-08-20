Оккупанты атаковали Антоновку: в результате сброса взрывчатки с БпЛА есть пострадавшие

Целями агрессора остаются мирные украинцы.
Во вторник, 20 августа, оккупанты в очередной раз атаковали Антоновку Херсонской области дроном. Пострадали 4 местных жителя.
Об этом пишет Херсонская областная прокуратура.
"Сбросили взрывчатку вблизи местного магазина. В результате взрыва, пострадали четверо местных жителей. Три человека доставлены в больницу, еще одна помощь была оказана на месте", – говорится в сообщении.
Ранее в этот же день кафиры ударили по Малокатериновке Запорожской области, ранив 4 человека. К сожалению, в больнице погиб 15-летний парень.
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