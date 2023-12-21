Оккупанты атаковали дронами Киевскую область: что известно о последствиях, фото

В ночь на четверг, 21 декабря, российская армия атаковала беспилотниками "Shahed" Киевскую область. В результате падения обломков сбитых БплА есть незначительные разрушения.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Ночью враг совершил атаку ударными БпЛА. По оперативной информации, жертв и пострадавших нет", — подчеркивает глава ОВА.

По словам Кравченко, из-за падения обломков сбитых дронов возник пожар на гражданском предприятии. Загорелся один из складов предприятия. По состоянию на 1:07 пожар на площади 1500 метров полностью ликвидирован.

Кроме того, в результате атаки "Shahed" выбиты окна и повреждены стены 4-этажного здания и двух складских зданий, расположенных рядом. Также повреждено восемь автомобилей. Глава ОВА отметил, что все ответственные службы продолжают работу по ликвидации и фиксации последствий ночного удара.

"Обращаемся к каждому жителю области — не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Относитесь к вопросу безопасности ответственно", — подчеркнули в областной военной администрации.

Тем временем в ГСЧС также сообщили о последствиях атаки "Shahed". Отмечается, было уничтожено складское здание, два легковых автомобиля и внедорожник.

Из-за обломков сбитых дронов в Киевской области произошел пожар. / Фото: ГСЧС

Ночью РФ атаковала БПЛА Киевскую область: обошлось без жертв. / Фото: ГСЧС

Читайте ведущие новости дня:

Атака дронов

В регионе тревога, связанная с вражескими беспилотниками, продолжалась с 22:25 до 00:01. Впоследствии в ОВА сообщили, что в Киевской области сработало ПВО.

Воздушные силы подтвердили, что ночью российские беспилотники снова атаковали Украину. Зафиксированы пуски 35 "Shahed-136/131". ПВО удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БПЛА.

Читайте также: