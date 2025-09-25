Оккупанты атаковали дронами Сумы: появились фото последствий

Последствия атаки вражеских дронов на Суммы / © Сумская ОВА

Оккупанты атаковали дронами Сумы. По предварительной информации, это были удары «Италмас».

Об этом сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь в Telegram.

▪Два из этих дронов попали по территории частного предприятия.

▪Один — по жилому сектору, где предварительно выбито 27 окон.

▪ Еще один прилет произошел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета.

К счастью, по предварительным данным, погибших нет.

На месте работают все соответствующие службы.

Что известно об «Италмасе»

Отметим, что россияне начали активно использовать гибридный дрон «Италмас» для ударов по Сумам. Это оружие появилось еще в 2023 году, когда беспилотник показал слабую эффективность, а сейчас противник решил «воскресить» проект.

Российский дрон «Италмас» (другие названия «Герань-3», «Изделие 54», «газонокосилка») — упрощенная версия ударного беспилотника Shahed-136, построенная по схеме «летающее крыло». Его еще называют гибридом «Шахеда» и «Ланцета».

Имеет такие тактико-технические характеристики (ТТХ):

Дальность полета — до 200 километров

Скорость — не более 120-150 км/ч

Тип двигателя — бензиновый китайский двигатель, как и в «Герберах»

Боевая часть — от 15 до 25 кг взрывчатки

Навигация — автономная или под управлением оператора. Данные о системах искусственного интеллекта в дроне не подтверждены.

Приведенные ТТХ и опыт применения демонстрируют, что «Италмас» — это типичное российское оружие террора, так как используется для ударов по гражданским целям.

«Италмас» не рассчитан на удары по военным объектам из-за небольшого объема боевой части (по сравнению с «Шахедом»), а небольшая скорость не дает ему возможности охотиться за мобильными целями.

При этом у дрона есть два важных для россиян плюса. Во-первых, он прост в производстве, дешевый и массовый: его делают из фанеры, композита или вообще из пенопласта. Клепать его можно где угодно, лишь бы были нужные материалы.

А во-вторых, несмотря на внешнее сходство со своим иранским «предком», «Италмас» умеет летать значительно ниже, чем «Шахеды». То есть его значительно сложнее обнаружить. К тому же по некоторым данным, на этот дрон труднее наводятся боеприпасы систем ПВО: двигатель у «Италмаса» вынесен вперед.

Напомним, один человек пострадал 22 сентября в результате ночной атаки на Сумы российских ударных беспилотников.