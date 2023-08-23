Оккупанты атаковали дроном Сумскую область: произошло попадание в Ромны

О пострадавших не сообщается.

В среду, 23 августа, российские оккупационные войска ударили беспилотником по городу Ромны Сумской области. Произошло попадание по учебному заведению.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Сегодня в 10.05 в городе Ромны российский БПЛА типа Shahed попал в учебное заведение", — говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что в результате вражеского попадания здание заведения полностью разрушено. На месте атаки работают соответствующие службы.

Напомним, воздушные силы сообщили, что в небе над Сумщиной находятся вражеские беспилотники. В регионе с 09:29 продолжается воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА.

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