Оккупанты атаковали энергетические объекты Днепропетровщины и Кировоградщины: что известно

В ночь на 2 апреля российская армия пыталась атаковать Shahed-131/136 энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Кировоградщины.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Отмечается, что враг направил дроны-камикадзе типа с юга. Силы ПВО уничтожили три дрона на юге Днепропетровщины, остальные дроны перехватили коллеги.

"На Кировоградщине во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Люди не пострадали. Последствия повреждения уточняются", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, минувшей ночью оккупанты ударили по Украине "Шахедами", применив 10 БпЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 9 дронов были уничтожены.

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