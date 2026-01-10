Оккупанты атаковали Харьков: что известно о "прилете"

Ракета / © Associated Press

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. В Слободском районе зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Он отметил, что был зафиксирован двойной удар вражескими ракетами по инфраструктурному объекту в Слободском районе.

Кроме того, в Слободском районе зафиксировали падение обломков ракеты вблизи многоквартирных жилых домов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что в настоящее время информация о пострадавших не поступала. Терехов также подтвердил эту информацию.

На местах работают экстренные службы. Городские власти обещают сообщить дополнительные детали после уточнения последствий атаки.

Напомним, россияне нанесли авиаудар по Славянску, применив управляемую авиабомбу весом 250 килограммов. Боеприпас попал в частный двор, в результате чего ранения получили семь мирных жителей. Повреждены многоэтажные и частные дома, а также гражданская инфраструктура.